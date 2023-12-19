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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал лучшего тренера чемпионата России в 2023 году

19 Декабря 2023 • 12:07 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает лучшим тренером в в чемпионате России в 2023 году.

Экс-игрок сборной России отметил главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Краснодар» очень радует, а первую половину нынешнего сезона закончил на первом месте. Это сродни чуду», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, что «быки» по итогам 18 туров Российской премьер-лиги занимают первое место в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.

Напомним, что в прошлом году команда Ивича дошла до Суперфинала Кубка России, где по итогам серии 11-метровых ударов уступила ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин Владимир Ивич ещё теги
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