Булыкин назвал лучшего тренера чемпионата России в 2023 году

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает лучшим тренером в в чемпионате России в 2023 году.

Экс-игрок сборной России отметил главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Краснодар» очень радует, а первую половину нынешнего сезона закончил на первом месте. Это сродни чуду», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, что «быки» по итогам 18 туров Российской премьер-лиги занимают первое место в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.

Напомним, что в прошлом году команда Ивича дошла до Суперфинала Кубка России, где по итогам серии 11-метровых ударов уступила ЦСКА.