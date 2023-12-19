У «Спартака» есть серьёзные конкуренты в борьбе за Луковича

Перспективный нападающий Милош Лукович из клуба ИМТ находится на радаре «Спартака». Впрочем, за подписание серба на трансферном рынке разгорается серьёзная борьба. Интерес к 18-летнему Луковичу также проявляют немецкий «Айнтрахт» и норвежский «Будё-Глимт». При этом эти клубы отпугивает цена молодого игрока, отмечает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Ранее Милоша Луковича слухи связывали с московским «Динамо» и даже с лондонским «Челси».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Милоша Луковича в 1,5 миллиона евро. В 18 матчах нынешнего сезона форвард забил девять голов.