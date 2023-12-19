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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал лучшего игрока чемпионата России в этом году

19 Декабря 2023 • 12:00 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата России в 2023 году.

Экс-игрок сборной России отметил, что можно выделить многих, но его выбор пал на нападающего питерского «Зенита» Матео Кассьерру.

«Он набрал приличный ход, постоянно играет, много забивает. Мне, как нападающему, приятно, что Кассьерра сейчас находится в такой форме», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, что игрок сборной Колумбии по итогам 18 туров Российской премьер-лиги является лучшим бомбардиром, имея в своём активе 14 забитых мячей, опережая ближайших преследователей на шесть голов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин Матео Кассьерра ещё теги
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