Аршавин: «Крылья» будут восьмыми, если не ниже»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении самарских «Крыльев Советов» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиге.

«Удивительно, что они так высоко держатся с потерями, которые имеют. Думаю, «Крылья» будут восьмыми, если не ниже. Волшебство Осинькина позволяет «Крыльям» быть так высоко», - рассказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В последнем матче перед зимним перерывом «Крылья Советов» потерпели разгромное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. Подопечные Осинькина набрали 29 баллов и занимает шестое место после 18 туров.