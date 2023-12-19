Тарасов — о Сёмине: «Палыч — легенда!»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об экс-главном тренере «железнодорожников» Юрии Сёмине.

Тарасов вспомнил о своих переговорах с Сёминым перед переходом в московский клуб в 2010 году.

«Смотрю, подъезжает Bentley, сплошные двери. А оттуда Палыч выходит. Всегда стильный, машина топ, часы, ботинки.

Спросил, готов ли я играть за «Локомотив», про условия. Мы ему обозначили, и Палыч сказал: «Всё будет». Палыч — легенда!» — рассказал Тарасов на YouTube-канале «Родина Медиа».

В общей сложности Тарасов провёл за «Локомотив» 184 матча, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. В составе «железнодорожников» полузащитник выступал до лета 2019 года.