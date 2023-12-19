Семак и Личка - в числе претендентов на тренера месяца РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги назвала имена претендентов на награду лучшему тренеру по итогам ноября-декабря. В список номинантов попали пять специалистов.
За индивидуальную награду поборются следующие наставники: Владимир Ивич («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Рашид Рахимов («Рубин»).
Победитель будет определен путем голосования легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.
После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо».
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