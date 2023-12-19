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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов: «Краснодар» верит в чемпионство»

19 Декабря 2023 • 11:05 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов в беседе с журналистами поделился мнением о лидерстве в чемпионате России по итогам первой половины сезона.

«С прекрасными эмоциями вступаем в зимний перерыв, что ближайшие четыре месяца будем на первом месте. Ушли на хорошей ноте. Верим, что можем дойти до чемпионства», - приводятся слова Кривцова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что после 18 сыгранных туров краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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