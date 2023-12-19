Кривцов: «Краснодар» верит в чемпионство»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов в беседе с журналистами поделился мнением о лидерстве в чемпионате России по итогам первой половины сезона.

«С прекрасными эмоциями вступаем в зимний перерыв, что ближайшие четыре месяца будем на первом месте. Ушли на хорошей ноте. Верим, что можем дойти до чемпионства», - приводятся слова Кривцова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что после 18 сыгранных туров краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.