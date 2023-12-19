Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой назвал футбольную столицу России.

«Для меня Москва, конечно - футбольная столица. В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги принимают участие четыре команды из Москвы: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

По итогам 18 туров чемпионата страны лидером является «Краснодар», набравший 38 очков. Вторую строчку занимает петербургский «Зенит» (36).