Тренер «Сочи» Морено одобрил переход Сутормина из «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено одобрил переход в стан южан полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

При этом, как отмечает «Чемпионат», испанский специалист пока не принял решения относительно приглашения Дмитрия Чистякова и Александра Ерохина, о возможном переходе которых сообщалось ранее.

Напомним, Морено возглавил «Сочи» по ходу текущего месяца. Ранее испанец работал в «Роме», «Сельте», «Барселоне», «Монако», «Гранаде» и национальной сборной Испании.

После 18 туров РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Матчи чемпионата России возобновятся весной следующего года.