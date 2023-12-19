Игрок «Локомотива» Гилерме объяснил, почему принял гражданство России

Голкипер московского «Локомотива Маринато Гилерме рассказал о том, почему он принял российской гражданство.

«С учётом всего, что Россия сделала для моей жизни и карьеры, почему я должен отказываться? Я в Бразилии никогда не буду в сборной, там меня вообще никто не знает», - рассказал Гилерме в интервью ютуб-каналу «Родина Медиа».

Напомним, что Маринато является воспитанником бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». Ряды «железнодорожников» вратарь пополнил в 2007 году. В прошлом сезоне 38-летний голкипер провел всего три встречи в рамках Российской премьер-лиги.