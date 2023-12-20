Икарди к нам не поедет: Кого из футболистов турецкого чемпионата ждать в России

Турецкий футбол чем-то похож на российский. Национальная команда иногда выдаёт невероятные результаты, а затем уходит в тень. Есть признанные лидеры, которые могут дойти до уровня «Барселоны» и «Реала», а можно годами ждать нового Хакана Шукюра. Да, в Лиге чемпионов выход турецкого клуба в стадию плей-офф считается успехом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кого из игроков турецкого чемпионата ждать в чемпионате России.

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Заговорить о возможном переезде представителей турецкой Суперлиги в чемпионат России заставил интерес питерского «Зенита» к 25-летнему полузащитнику «Адана Демирспор» Юсуфу Сара. За прошедший год полузащитник сборной Турции увеличил свою цену в два раза (с 2,5 млн евро до 5 млн евро). Сара четыре раза выходил на поле в майке национальной сборной и даже отличился в недавнем товарищеском матче против сборной Германии. Любопытно, что в Суперлиге Юсуф пока что не забивал, но дважды поразил ворота в текущем розыгрыше Лиги конференций. Вероятно, Сара входит в список потенциальных новичков «Зенита», но им также интересуются представители французского чемпионата «Марсель», «Ренн» и «Лион». И это неслучайно. Сара родился во французском приморском городе Мартиг. Вероятность его перехода в «Зенит» достаточно мала.

«Зениту» нужны бразильцы. Даже из Турции

Да и нужен ли лидеру российского чемпионата новобранец средней руки, который за 180 проведённых матчей в своей карьере 22 раза поражал ворота соперников и отдал 24 голевые передачи? Из плюсов Сара возраст, но в 25 лет многие уже являются игроками основного состава национальной сборной, а не готовятся провести за неё пятый поединок. Тем более что «Зенит» заявил о возможном обмене с «Галатасараем» игроками. В Турцию отправится Венделл, а в обратном направлении последует 23-летний Тете. В текущем сезоне бразилец забивал только в Лиге чемпионов, поразив ворота «Копенгагена» в первом туре группового раунда.

Самые известные турки в чемпионате России

В составе «Зенита» уже был свой звёздный турецкий нападающий – Фатих Текке. В Санкт-Петербург форвард приезжал в статусе неоднократного серебряного призёра чемпионата Турции, в котором в лучшей форме забил 31 мяч в 34 матчах. Результаты в «Зените» за 4 сезона были скромнее (24 гола в 73 матчах), но зато Текке стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Затем у Текке был «Рубин», где он успел поиграть с главной турецкой звездой нашего чемпионата Гёкденизом Караденизом. Обладатель бронзовых наград чемпионата Европы-2008 настолько прижился в Казани, что сегодня возглавляет «Рубин-2».

Икарди к нам не поедет

Бесспорно, игроки уровня Мауро Икарди в РПЛ не перейдут, но в том же «Фенербахче» есть Душан Тадич. Серб в отличной форме (15 матчей, 7 голов) и смело мог бы усилить топовые клубы нашей лиги. И не стоит оглядываться на его 35-летний возраст. Десять лет назад Тадич мог оказаться в «Динамо», но не подошёл Силкину, который тогда руководил «бело-голубыми». Вряд ли сам серб жалеет о том решении наставника «Динамо».

Есть вероятность, что вернётся в родные пенаты Бахтиёр Зайнутдинов. После перехода в «Бешикташ» он появлялся в стартовом составе турецкого клуба в каждом втором матче. Однако за 12 игр не сумел отметиться забитыми мячами.

Семикратный чемпионат Азербайджана Шахруддин Магомедалиев в трёх матчах турецкой Суперлиги пропустил восемь мячей в составе «Адана Демирспор». 29-летний голкипер совсем недавно перебрался в Турцию, но получает только 23% игрового времени. Может, самое время изменить свою карьеру и вернуться в Россию? Например, в махачкалинское «Динамо», которое рвётся в РПЛ.

Клубы чемпионата России ушли в отпуск, но работа скаутов началась. Уже скоро трансферное окно заполнится новостями и слухами.

Потенциальные трансферы игроков чемпионата Турции в РПЛ

Игрок Откуда Клуб Трансферная стоимость, млн евро Юсуф Сара «Адана Демирспор» «Зенит» 5 Тете «Галатасарай» «Зенит» 24 Душан Тадич «Фенербахче» «Зенит», «Спартак» 5,5 Бахтиёр Зайнутдинов «Бешикташ» ЦСКА 6,5 Шахруддин Магомедалиев «Адана Демирспор» «Динамо» Махачкала 1

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