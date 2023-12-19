Почему России сейчас необходимы иностранные тренеры

Неожиданно вновь поднялось обсуждение темы приглашения иностранных тренеров в отечественные клубы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что сейчас варяги нужны как никогда ранее.

Идея нового барьера для иностранцев

Тут на днях стало известно, что Гаджи Гаджиев предлагает ввести новый барьер для иностранных тренеров, чтобы им было разрешено работать в России. «Хотя бы минимальную планку навыков тренера, чтобы он хотя бы чемпионат у себя в стране выиграл», – предлагает он. Гаджиев отлично работал, у него были хорошие проекты. Но сколько раз Гаджиев выигрывал чемпионат России? Ноль. Сколько у него других трофеев? Ноль. Гаджиев почему-то предъявляет такое требование, которое сам не выполняет.

С таким требованием Лучано Спаллетти мог бы перебраться в Россию лишь прошлым летом, когда наконец-то взял скудетто с «Наполи». При этом итальянец – один из лучших наставников «Зенита» в истории. В отличие от Роберто Манчини, который, кстати, к моменту переезда в Санкт-Петербург уже был чемпионом Италии.

В целом, уже не в первый раз отечественные тренеры пытаются получить какое-то преимущество над иностранными. Когда-то вводился налог на приглашение зарубежных специалистов, а теперь вот предлагают сделать трофейный ценз. При этом суть остается та же – осложнить возможность работы с иностранцами, чтобы свои получали преимущество.

Разве плохо, чтобы работали свои?

Честно говоря, всегда вызывает вопросы любовь к своим только по той причине, что они свои. Очень странный довод, укоренившийся в футболе, что иностранец должен быть сильнее своего, иначе его не надо приглашать. Однако правда в том, что, приглашая футболиста или тренера, клуб смотрит на большое количество разных вводных. Например, зарплата. Или, если мы говорим о тренере, то его требования по комплектации, отсутствие излюбленных агентов, возможность приглашения других игроков, ведь под кого-то футболисты пойдут, а под кого-то нет.

Российские тренеры почему-то искренне считают, что по умолчанию работать должны они, если только это не будут непререкаемые звёзды. При этом их вообще не смущают другие факторы, которых полно при выборе специалиста.

Плохо, если будут работать российские тренеры? Нет, конечно. Ничего в этом плохого нет, но и не стоит только по причине паспорта давать им работу. Если смотреть на таблицу Премьер-лиги, то в трёх командах из топ-5 работают иностранные тренеры, в том числе и в лидере «Краснодаре». Общественное мнение требует уволить Гильермо Абаскаля из «Спартака», но почему-то не проявляет подобной кровожадности к Владимиру Федотову, чей ЦСКА седьмой.

Прямо сейчас иностранные тренеры просто необходимы

На самом деле прямо сейчас, в текущей ситуации, в которой оказался российский футбол, иностранные тренеры просто необходимы. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а наша сборная не участвует в Лиге наций и отборах. Однако без такого опыта, варясь в собственном соку, развиваться очень сложно.

Иностранные тренеры – это одна из редких возможностей сейчас получать какой-то международный опыт. Можно подтрунивать над работой Пепа Клотета в «Торпедо», но испанца, например, уважает Джуд Беллингем, который с ним работал. Это о чём-то да говорит. «Сочи» возглавил Роберт Морено, тренер с хорошим опытом, работавший со сборной Испании. Не факт, что у него получится в стане южан, где много проблем, но он точно даст что-то новое игрокам.

Что делать российским тренерам?

Развиваться. Тут ответ простой. Тренер – это уникальный специалист, которых мало на самом деле. В российском футболе в последние годы появляются новые интересные наставники. Игорь Осинькин добрался до элиты с «Крыльями Советов», в «Локомотиве» хорошо работает Михаил Галактионов. Здорово за последние годы раскрылся Владимир Федотов.

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Однако даже они могут расти в условиях конкуренции. И очень здорово, что им приходится бороться не с теми, кого хорошо знают, а с тренерами с другими концепциями. Владимир Ивич, Марцел Личка, Гильермо Абаскаль – все они украшают чемпионат своими взглядами и работой.

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Роман Андреев