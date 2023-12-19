Экс-игрок «Локомотива» - о Сёмине: «Стильный и харизматичный»

Экс-игрок московского «Локомотива» Алан Гатагов поделился мнением о бывшем наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине.

«Палыч - один из тех, кто принимал участие в моём становлении футболиста за мою недолгую карьеру. Стильный, харизматичный, красава. Легенда!» - поведал Алан в видео на ютуб-канале «Родина Медиа».

Напомним, что у руля московского коллектива Сёмин провел 831 поединок, в которых одержал 420 побед, потерпел 212 поражений и 199 раз сыграл вничью. Под руководством Юрия Павловича «железнодорожники» выиграли 12 трофеев, среди которых три чемпионских титула.