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Экс-игрок «Локомотива» - о Сёмине: «Стильный и харизматичный»

19 Декабря 2023 • 10:23 Комментировать

Экс-игрок московского «Локомотива» Алан Гатагов поделился мнением о бывшем наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине.

«Палыч - один из тех, кто принимал участие в моём становлении футболиста за мою недолгую карьеру. Стильный, харизматичный, красава. Легенда!» - поведал Алан в видео на ютуб-канале «Родина Медиа».

Напомним, что у руля московского коллектива Сёмин провел 831 поединок, в которых одержал 420 побед, потерпел 212 поражений и 199 раз сыграл вничью. Под руководством Юрия Павловича «железнодорожники» выиграли 12 трофеев, среди которых три чемпионских титула.

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Евро-Футбол.Ру,
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