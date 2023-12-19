«Краснодар» может продать лидеров: Уедут ли Сафонов и Сперцян

Лидерство футбольного клуба «Краснодар» в чемпионате России дополнительно привлекло внимание к его ведущим игрокам. Лидеры клуба Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов по факту увеличили свою трансферную стоимость ещё на 15-20%. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует и делает прогноз о возможной продаже лидеров «Краснодара».

Двое из шести

Первое место клуба с юга России уже не удивляет. В год своего пятнадцатилетия «Краснодар» после половины сезона удерживает лидерство. Неслучайно сразу шесть его представителей увеличили свою трансферную стоимость согласно оценке Transfermarkt. Кроме уже отмеченных Сперцяна и Сафонова, это Жуниор Алонсо, Витор Тормена, Сергей Волков и Александр Черников.

Сперцян

В нынешнем сезоне атакующий полузащитник Эдуард Сперцян стал автором восьми забитых мячей в 18 матчах чемпионата России. Больше только у Матео Кассьерры из «Зенита» – в его активе 14 голов. Однако в списке лучших бомбардиров Сперцян только на пятой позиции. Одноклубник Сперцяна Джон Кордоба, столичный динамовец Константин Тюкавин, Бенхамин Гарре, защищающий цвета «Крыльев Советов», а также Фёдор Чалов из ЦСКА поражали вражеские ворота столько же. Вот только Сперцян пять из восьми попаданий в цель оформил после голевого исполнения пенальти. Но это ничуть не умаляет достижений Эдуарда, а только подтверждает его бомбардирские функции. Ведь кроме забитых мячей в его активе ещё и четыре голевые передачи. И в прошлом сезоне Сперцян забивал немало: в 27 проведённых матчах прошлого сезона в РПЛ у него 10 попаданий в цель (три с пенальти). Он разделил 9-12-е места в списке лучших бомбардиров.

Сафонов

Матвей Сафонов – 24-летний основной вратарь «Краснодара» и национальной сборной России – в стане «быков» уже пять лет. В его активе восемь «сухарей» в нынешнем сезоне. Из 14 пропущенных мячей «Краснодара», что является лучшим показателем в РПЛ, 12 пришлись на Матвея. Но стоит учесть, что Сафонов провел 97 % игрового времени в 18 матчах РПЛ сезона-2023/24.

Италия или Нидерланды

И к Матвею и к Эдуарду проявляли интерес итальянские топ-клубы. «Ювентус» обратил внимание на Сперцяна ещё в минувшем сезоне. Прошедшим летом весьма активно дискутировалась тема по переходу в «Аякс». Но не сошлись в цене. Есть интерес к Эдуарду и со стороны «Интера». И этот вариант кажется вполне реальным. В составе «нерадзурри» выступает Генрих Мхитарян, агент которого Рафаэла Пимента представляет также интересы Сперцяна. Кроме «Аякса», свой интерес в адрес Сперцяна высказывали также представители ПСВ и «Фейеноорда», но до конкретики дело не доходило.

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Готовы к переезду

Уже сейчас и Сафонов, и Сперцян готовы к переезду в европейские топ-клубы. Однако сегодня на их переезд оказывают влияние внешние факторы. По известным причинам интерес к представителям российской лиги ограничен. Оба футболиста имеют достаточно высокую трансферную стоимость (18 млн евро), а отпускать их за бесценок у Галицкого нет оснований. Учитывая положение команды в турнирной таблице, пик стоимости (возможно, и вообще в карьере) системообразующих футболистов придётся на лето 2024 года. Если Сафонов и Сперцян продолжат выступление на должном уровне, то Эдуард с высокой вероятностью окажется в Европе летом следующего года. Сафонов, вероятнее всего, продолжит карьеру в РПЛ. Вопрос только, в каком клубе.

Кто интересуется лидерами «Краснодара»

Игрок Текущая трансферная стоимость, млн евро Кто интересуется /th> Эдуард Сперцян 18 «Интер», «Ювентус», «Аякс», ПСВ Матвей Сафонов 18 «Рома», «Зенит»

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