Мансилья сообщил, что хочет получить российское гражданство

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья заявил о намерении получить российское гражданство.

«Честно, я не знаю, когда это случится. Было бы круто не занимать место легионеров в заявке. Но есть и вторая причина — мы живём тут, хотим получить паспорт, чтобы чувствовать себя спокойно», — цитирует Мансилью «Чемпионат».

Напомним, Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. В составе южноуральской команды 26-летний нападающий провёл в общей сложности 42 матча, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Первым соперником команды Мансильи по весенней части сезона станет ЦСКА. Эта игра состоится в начале марта следующего года.