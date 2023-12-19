Одемвингие: «Во время интервью в «Локомотиве» мне показывали банан»

Экс-форвард московского «Локомотива» Питер Одемвингие поведал об инциденте, который связан с расистскими стереотипами, во время своих выступлений за «железнодорожников».

«Я даю интервью клубному ТВ, а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», - приводит слова нигерийского футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Одемвингие защищал цвета «Локомотива» с 2007 по 2010 год. В Европе нападающий поиграл за «Лилль», «Кардифф Сити», «Вест Бромвич» и еще несколько клубов.

За сборную Нигерии форвард провел 65 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей.