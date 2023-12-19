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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ивич раскрыл секрет успеха «Краснодара»

19 Декабря 2023 • 09:20 Комментировать

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением об успешном выступлении команды в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Два поражения, которые есть у команды, она потерпела на выезде. Отлично, что мы не проигрываем на своем поле почти год. Причина нашего успеха? Это тяжелая ежедневная работа. Мы мотивированы и хотим постоянно улучшать свою игру. Будем стараться как можно дольше оставаться на первом месте», - передает слова специалиста Hot Sport.

На зимнюю паузу в чемпионате России подопечные Ивича отправились на первом месте, набрав 38 баллов. «Быки» опережают идущего вторым «Зенит» на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
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