Аршавин оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в первой половине нынешнего сезона Премьер-лиги.

«ЦСКА хорошо проводил осенний отрезок. Понятно, что местом ЦСКА недоволен, но по игре - нормально. Стечение обстоятельств. Они уже точно выбыли из чемпионской гонки», - рассказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что «армейский» клуб набрал 28 баллов в 18 сыгранных турах. Подопечные Владимира Федотова занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. ЦСКА отстает от лидирующего «Краснодара» на десять очков.