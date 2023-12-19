Тикнизян назвал прозвище, которое ему дал Дзюба

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о том, какое прозвище получил от нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба больше добавляет позитива в команду. Когда он только пришел в «Локомотив», впервые увидел меня и Костю Марадишвили и назвал нас шашлычниками», - приводит слова Тикнизяна «Известия».

В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Локомотив» 23 поединка во всех турнирах. Тикнизян записал на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач. После 18 туров Премьер-лиги «железнодорожники» находятся на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны.