«Локомотив» оштрафовал Тикнизяна на 700 тысяч рублей

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о самом крупном штрафе в стане «железнодорожников».

«Был один весомый штраф. За дисциплинарное поведение. Это было в игре. Что конкретно сделал, не считаю рациональным выносить на всеобщее обозрение. Был наказан на 700 тысяч рублей», - передает слова армянского футболиста «Известия».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний защитник провел 16 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. После 18 туров «Локомотив» набрал 31 очко и находится на четвертом месте в турнирной таблице.