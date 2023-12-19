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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов оценил игру Кассьерры в этом сезоне

19 Декабря 2023 • 08:33 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов высказался относительно игры колумбийского центрфорварда «Зенита» Матео Кассьерры в первой половине нынешнего сезона чемпионата России.

«Тот факт, что Кассьерра столько забивает, говорит о том, что он для нашего чемпионата выдающийся. У него 14 голов в 16 матчах. Процентное отношение поражает», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

В первой половине сезона колумбийский нападающий провел 16 поединков, в которых забил 14 мячей и сделал две результативные передачи. «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Матео Кассьерра ещё теги
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