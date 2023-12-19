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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал двух игроков, которые хотят покинуть «Зенит»

19 Декабря 2023 • 08:27 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался касательно потенциального ухода из петербургского «Зенита» полузащитника Вендела.

«Вендел дает понять, что он хочет уйти. Но у Вендела сложная ситуация - у него контракт до 2027 года. И как он может тогда уйти? Только за деньги. Клаудиньо, думаю, тоже хотел бы уйти», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Венделу со стороны бразильских и российских клубов.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» набрал 36 баллов после 18 туров. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Клаудиньо Маркус Вендел ещё теги
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