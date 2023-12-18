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Канчельскис: «Я уже в Кыргызстане, веду переговоры с новым клубом»

18 Декабря 2023 • 23:20 Комментировать

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис рассказал, чем занимается прямо сейчас. Он находится в Кыргызстане, где близок к тому, чтобы устроиться на новую работу главным тренером – в клуб «Мурас Юнайтед» из города Джалал-Абад, что на западе страны.

«Работать в «МЮ» было бы интересно, но пока я сконцентрирован на работе в другом «Юнайтед» - из Кыргызстана. Сейчас все мысли с «Мурас Юнайтед», и на данный момент я уже в Кыргызстане, мы ведем переговоры», - говорит Канчельскис порталу Sport24.

Канчельскис ранее был гендиректором клуба из соседнего Казахстана, «Тобола». Однако осенью он покинул этот пост.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Мурас Юнайтед
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