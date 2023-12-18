Тикнизян рассказал, что познакомился с Ромашкиной благодаря Марадишвили

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал подробнее о своём знакомстве с его женой, телеведущей Яной Ромашкиной. В прошедшем ноябре пара узаконила свои отношения браком.

«Познакомились благодаря общим друзьям. Константин Марадишвили – один из них. Встреча спонтанной оказалась, но Яну я увидел за полгода до знакомства. Заострил на ней внимание, потом была возможность побывать с ней в одном ресторане. Я взял с собой кошелек, чтобы оплатить счет», - говорит футболист телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Ромашкина рассказала, что Тикнизян, когда ей надо рано-рано подниматься на работу, встаёт вместе с ней и отвозит, а уже потом возвращается домой и «досыпает».

«Надеюсь, главный тренер не смотрит эфир», - добавил с улыбкой Наир, пояснив, что ему очень важно, чтобы его жена чувствовала поддержку со стороны мужа. И более того, на футбольном поле и в жизни у него всё хорошо, несмотря на ранние подъёмы, а значит, по словам футболиста, он всё делает правильно.