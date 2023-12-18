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Миранчук начнёт игру с «Салернитаной» в запасе

18 Декабря 2023 • 22:19 Комментировать
Аталанта
0:1
Салернитана
1 1.27 X 6.10 2 11.50
1-й тайм

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не выйдет в стартовом составе бергамасков на грядущую игру Серии А против «Салернитаны». Его оставили на скамейке запасных – он может усилить игру по её ходу.

Напомним, что Миранчук в двух последних официальных матчах за «Аталанту» оформил два ассиста. Один – в игре против «Милана» в Серии А (3:2), второй – в выездной игре Лиги Европы против польского «Ракува» (4:0). Это были его первые голевые действия в сезоне.

Следить за ходом матча «Аталанта» - «Салернитана» и ознакомиться со стартовыми составами команд можно на нашем портале в текстовой трансляции. Старт матча – менее чем через полчаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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АТАЛАНТА САЛЕРНИТАНА
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