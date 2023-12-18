Миранчук начнёт игру с «Салернитаной» в запасе

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не выйдет в стартовом составе бергамасков на грядущую игру Серии А против «Салернитаны». Его оставили на скамейке запасных – он может усилить игру по её ходу.

Напомним, что Миранчук в двух последних официальных матчах за «Аталанту» оформил два ассиста. Один – в игре против «Милана» в Серии А (3:2), второй – в выездной игре Лиги Европы против польского «Ракува» (4:0). Это были его первые голевые действия в сезоне.

Следить за ходом матча «Аталанта» - «Салернитана» и ознакомиться со стартовыми составами команд можно на нашем портале в текстовой трансляции. Старт матча – менее чем через полчаса.