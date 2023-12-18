«Зенит» ведёт переговоры по капитану «Флуминенсе»

Капитан «Флуминенсе» Нино стал объектом интереса питерского «Зенита».

По информации «Чемпионата», питерцы уже активно ведут переговоры с бразильским клубом. А сумма потенциального трансфера может составить 6 млн евро.

Источник добавляет, что игроком интересовался и ещё один клуб из лидирующей группы РПЛ, столичный «Локомотив», которому многие эксперты советуют усилить как раз оборону. Однако москвичи отказались от трансфера из-за высокого ценника на игрока.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 26-летнего центрдефа в 11 млн евро. Рост футболиста – 1 метр и 88 сантиметров. Основная позиция – центральный защитник.