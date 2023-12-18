Корнеев: «Захарян попал в большой клуб, а не средний»

Российский тренер и эксперт Игорь Корнеев оценил первые несколько месяцев Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде». Напомним, что в минувшее трансферное окно Арсен перебрался в Сан-Себастьян из московского «Динамо» за 12 млн евро.

По мнению Корнеева, пока Арсен никак не оправдывает вложенных средств. Однако в этом нет ничего необычного, уверен эксперт.

«Даже близко не оправдывает, но это норма. Арсен попал в большой клуб, а не в средний. Ему нужно помочь в плане ментальности», - рассуждает Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

Более недели назад Захарян оформил первый голевой пас за «Реал Сосьедад» в матче с «Вильярреалом» в Ла Лиге.