Орлов: Баринов не дорос до уровня РПЛ

Футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Баринов, который подавал надежды когда-то, сейчас уже не тот. Перерос ли Баринов уровень РПЛ? Да вы что, он скорее до него не дорос. Он раньше был лучше, сейчас — хуже», — заявил Орлов порталу «РБ Спорт».

Специалист добавил, что Баринов является грубым футболистом, и, если арбитры активно возьмутся за его действия на поле, то он регулярно будет получать карточки.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 20 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

По итогам 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 31 балл.