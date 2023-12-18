Тикнизян объяснил выбор в пользу сборной Армении

В 2023 году защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян начал свою международную карьеру в официальных матчах за сборную Армении. Наир рассказал, почему решил выбрать эту команду, а не сборную России.

«До последнего ждал хотя бы попадания в расширенный список. Не говорю о том, заслуживал или нет, но был эпизод, когда меня могли в те 30–40 человек добавить», - говорит Тикнизян «Матч ТВ». После того, как Наир в очередной раз не попал в список, он сделал выбор в пользу другой команды. Футболист добавил, что обид на тренерский штаб сборной России у него нет.

Отметим, что с 2017 по 2021 годы Тикнизян вызывался в юниорские и молодёжные команды России, однако за основную он так ни разу и не сыграл.

Отборочный цикл на Евро-2024 сборная Армении провалила, заняв лишь четвёртое место в отборочной группе Е.