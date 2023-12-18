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Рахимич может возглавить «Шинник»

18 Декабря 2023 • 21:18 Комментировать

Бывший игрок столичного ЦСКА, знаменитый в российском футболе босниец Элвер Рахимич может стать новым главным тренером ярославского «Шинника». Об этом сообщает в телеграм-канале Сергей Ильёв.

Рахимич, напомним, до 2014 года был игроком московского ЦСКА. После завершил карьеру и начал тренерскую деятельность в системе «армейцев», также работал в тренерском штабе национальной сборной Боснии и Герцеговины.

«Шинник» находится без тренера уже несколько недель после того, как клуб покинул Дмитрий Хомуха. Ярославцы идут в Мелбет-Первой лиге на момент зимней паузы на 13-м месте, набрав 24 балла.

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ЦСКА Москва Шинник Элвер Рахимич ещё теги
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