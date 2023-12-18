Аршавин: Абаскаль справедливо убрал Джикию

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал отсутствие игрового времени у капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Гильермо наладил центр защиты и полузащиты. Будь у «Спартака» русский тренер, убрал бы он когда-нибудь Джикию? Справедливое решение? На мой взгляд, да», — заявил Аршавин YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

При этом эксперт отметил, что Джикия не играет уже два месяца, а за это время он мог набрать форму, но никто это сейчас проверить не сможет.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.