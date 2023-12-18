Тикнизян назвал самое обидное поражение в первой части сезона

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян вспомнил все поражения своей команды в первой части сезона и смог назвать самое обидное из них.

«Наверное, от «Оренбурга», когда играли дома. И также обидно было сыграть вничью со «Спартаком», когда играли в большинстве. Эти две игры запомнились», - говорит Тикнизян телеканалу «Матч ТВ». Напомним, что уральцам «Локомотив» проиграл со счётом 0:2, а со «Спартаком» команда поделила очки – 1:1.

«Локо» завершил первую часть сезона в РПЛ на четвёртом месте с 31 баллом, отставание от первого места составляет семь очков. В Кубке России в плей-офф Пути РПЛ «Локо» сыграл на выезде с «Балтикой» (2:2) в первом матче пары.