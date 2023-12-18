Аршавин уверен, что Абаскаль начнёт весну в «Спартаке»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака» в случае прихода Хавьера Рибалты.

Ранее появилась информация, что Рибалта может стать новым спортивным директором «красно-белых».

«Рибалта сразу уберет Абаскаля? Не думаю. Некрасиво будет, если он так поступит. Думаю, Абаскаль точно начнет весну», — заявил Аршавин на Youtube-канале «Это футбол, брат!».

По мнению эксперта, у Абаскаля не было полного провала. В первой половине сезона он нашел оптимальные сочетания и теперь ясна основная обойма, отметил Аршавин.

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 30 зачетных баллов.