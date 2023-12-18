Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин уверен, что Абаскаль начнёт весну в «Спартаке»

18 Декабря 2023 • 21:08 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака» в случае прихода Хавьера Рибалты.

Ранее появилась информация, что Рибалта может стать новым спортивным директором «красно-белых».

«Рибалта сразу уберет Абаскаля? Не думаю. Некрасиво будет, если он так поступит. Думаю, Абаскаль точно начнет весну», — заявил Аршавин на Youtube-канале «Это футбол, брат!».

По мнению эксперта, у Абаскаля не было полного провала. В первой половине сезона он нашел оптимальные сочетания и теперь ясна основная обойма, отметил Аршавин.

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 30 зачетных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин Хавьер Рибалта Гильермо Абаскаль ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
22:32 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, что познакомился с Ромашкиной благодаря Марадишвили
22:19 · Россия. Премьер-лига
Миранчук начнёт игру с «Салернитаной» в запасе
22:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» ведёт переговоры по капитану «Флуминенсе»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Захарян попал в большой клуб, а не средний»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Баринов не дорос до уровня РПЛ
21:24 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян объяснил выбор в пользу сборной Армении
21:18 · Россия. Премьер-лига
Рахимич может возглавить «Шинник»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Абаскаль справедливо убрал Джикию 1
21:10 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян назвал самое обидное поражение в первой части сезона
21:08 · Россия. Премьер-лига
Аршавин уверен, что Абаскаль начнёт весну в «Спартаке»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, почему он особенно мотивирован в играх против «Зенита»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Аршавин заявил, что Кузяев не уступал Малкому
20:41 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили, что Прохин может пополнить клуб
20:34 · Россия. Премьер-лига
Орлов — о лидерстве «Краснодара»: «Дело не в фарте»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «У Клаудиньо больше провальных матчей, чем было до этого»
Все новости
Рекомендуем