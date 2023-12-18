Тикнизян рассказал, почему он особенно мотивирован в играх против «Зенита»

Общеизвестный факт, что защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян – уроженец города Санкт-Петербург. Однако не это является его главной мотивацией на игры против местного «Зенита».

«Дополнительная злость к ним потому, что их стартовый состав почти из одних легионеров. Это и добавляет мотивацию, чтобы выйти и победить», - говорит Тикнизян «Матч ТВ», поясняя, что легионеры «Зенита» - легионеры уровня Лиги чемпионов. А значит, и победить их на поле будет гораздо приятнее.

Напомним, что Наир умудрился забить в обоих матчах текущего сезона РПЛ против питерцев. И в каждом из этих матчей «железнодорожники» победили.

Ранее Тикнизян рассказал о своей цели в карьере.