Аршавин заявил, что Кузяев не уступал Малкому

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе Далера Кузяева и Малкома Филипе из стана санкт-петербургского клуба.

Напомним, оба футболиста покинули состав «сине-бело-голубых» в летнее трансферное окно. Кузяев отправился во французский «Гавр», а Малком — в саудовский «Аль-Хиляль».

«Зенит» потерял Кузяева и Малкома. Не сказал бы, что Далер с каким-то отрывом от Малкома. Кузяев делал много полезной работы, он был универсалом», — заявил Аршавин на Youtube-канале «Это футбол, брат!».

По мнению эксперта, все футболисты, которых «Зенит» подписал в последнее время, расширили обойму, но не вернули команде качество.

На зимнюю паузу подопечные Сергея Семака ушли, занимая второе место в чемпионате России.