В «Оренбурге» подтвердили, что Прохин может пополнить клуб

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что Данила Прохин этой зимой может перебраться на Южный Урал, как об этом ранее сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Информация соответствует действительности, рассматриваем вариант аренды до конца сезона», - говорит Андреев «Спорт-Экспрессу», добавляя, что у арендного соглашения будет опция выкупа футболиста.

Напомним, что Прохин уже более двух лет является игроком дончан. В текущем сезоне у молодого футболиста пока 15 появлений на поле.

«Оренбург» по итогам 18 туров РПЛ идёт лишь на 14-м месте турнирной таблицы лиги – у команды всего 15 набранных очков.

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