Орлов — о лидерстве «Краснодара»: «Дело не в фарте»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о результатах «Краснодара» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Если говорить о лидерстве «Краснодара», то дело не в фарте, у них хорошо построена игра, они стали играть в практичный и прагматичный футбол, тренер пришел для того, чтобы добиться результата», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Как отметил эксперт, главный показатель — это турнирная таблица и не бывает такого, чтобы на вершине была команда, у которой нет интересной игры.

В 18 турах «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в РПЛ. На второй позиции идет «Зенит» (36), а замыкает тройку «Динамо» (32).

Возобновление чемпионата России после зимней паузы должно состояться в марте.