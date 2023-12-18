Аршавин: «У Клаудиньо больше провальных матчей, чем было до этого»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о проблемах команды.

«Думаю, «Зенит» не так ярок в атаке. Некому заменить тройку Вендел-Барриос-Клаудиньо. У самого Клаудиньо, кажется, что больше провальных матчей, чем было до этого», — заявил Аршавин на Youtube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам 18 туров подопечные Сергея Семака находятся на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «сине-бело-голубых» 36 заработанных очков. Отставание от первой строчки, на которой находится «Краснодар» Владимира Ивича, составляет два зачетных балла.

Первым соперником «Зенита» после возобновления РПЛ станет «Спартак». Игра состоится в начале марта.