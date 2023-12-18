Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Вест Хэм» может отложить трансфер Ренана слухи

18 Декабря 2023 • 20:19 Комментировать
Вест Хэм
3:0
Вулверхэмптон

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может не перейти в «Вест Хэм» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов выделить на покупку игрока 25 миллионов евро.

Как утверждает The West Ham Way, спортивный директор «молотобойцев» признался, что является большим поклонником молодого бразильца. При этом сообщается, что на данный момент «Вест Хэм» просто наблюдает за Ренаном, поэтому трансфер может быть отложен.

В текущем сезоне 20-летний бразилец появился на поле в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующее соглашение Ренана с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2028 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вест Хэм Роберт Ренан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Декабря
00:32
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Счёт не отражает события игры»
00:27
​Мойес: «Приятно удивило начало игры»
17 Декабря
19:00
«Вест Хэм» трижды огорчил оборону «Вулверхэмптона» 1
16 Декабря
14:56
Бесплатная ставка и прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон АПЛ — 17 декабря 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
20:54 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, почему он особенно мотивирован в играх против «Зенита»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Аршавин заявил, что Кузяев не уступал Малкому
20:41 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили, что Прохин может пополнить клуб
20:34 · Россия. Премьер-лига
Орлов — о лидерстве «Краснодара»: «Дело не в фарте»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «У Клаудиньо больше провальных матчей, чем было до этого»
20:19 · Россия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может отложить трансфер Ренана слухи
20:18 · Россия. Премьер-лига
Лучший дриблёр РПЛ оказался игроком «Крыльев Советов»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук рассказал, что Черчесов не спешит принимать предложения из Европы
20:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: Абаскаль на хорошем счету в Испании
19:47 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Главным открытием стал «Краснодар»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: Не могу сказать, останусь ли я в клубе ради «Спартака-2»
19:35 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА принял решение по Чалову
19:27 · Россия. Премьер-лига
​У Селюка нет новостей по будущему Конате
19:25 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Краснодар» удивил»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин рассказал, почему не играет за «Спартак» регулярно
Все новости
Рекомендуем