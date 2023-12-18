Защитник «Зенита» Роберт Ренан может не перейти в «Вест Хэм» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов выделить на покупку игрока 25 миллионов евро.

Как утверждает The West Ham Way, спортивный директор «молотобойцев» признался, что является большим поклонником молодого бразильца. При этом сообщается, что на данный момент «Вест Хэм» просто наблюдает за Ренаном, поэтому трансфер может быть отложен.

В текущем сезоне 20-летний бразилец появился на поле в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующее соглашение Ренана с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2028 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.