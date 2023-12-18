Лучший дриблёр РПЛ оказался игроком «Крыльев Советов»

В Opta Sports назвали лучшего игрока Российской премьер-лиги в этом сезоне по количеству обводок. Им стал вингер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре.

Так, у аргентинца набралось 36 успешных обводок. Это больше на шесть, чем у его ближайшего преследователя, камерунского форварда «Динамо» Муми Нгамалё – 30 обводок. На третьем месте идут снова легионеры, один из них, Клаудиньо с 27 обводками представляет «Зенит». Столько же обводок и у Жоау Батчи из прямого конкурента питерцев за титул РПЛ – «Краснодара». 26 успешных обводок у одного из лидеров «Ахмата» и да, тоже легионера, косовара Бернарда Бериши.