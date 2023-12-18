Орещук рассказал, что Черчесов не спешит принимать предложения из Европы

Известный функционер и футбольный агент Роман Орещук рассказал, что у ныне свободного от тренерской деятельности Станислава Черчесова есть предложения о трудоустройстве и из Европы. Однако их Станислав Саламович принимать пока не спешит.

«Он не гонится за РПЛ. Уверен, что из Европы есть предложения к нему, но не такие амбициозные, как хотел бы Станислав Саламович. Поэтому он никуда не спешит», - говорит Орещук «Спорту День за Днём».

Напомним, что Черчесов без работы уже почти половину года – с июля, когда его уволили после конфуза в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» - венгры проиграли «Клаксвику» с Фарерских островов в двухматчевом противостоянии.