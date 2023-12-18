Балахнин: Абаскаль на хорошем счету в Испании

Российский тренер Сергей Балахнин отреагировал на слухи об интересе испанской «Севильи» к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Испанцы хорошо знают Абаскаля. Предполагаю, что он на хорошем счету, и в нем видят перспективу», — цитирует Балахнина Vprognoze.

Как считает эксперт, у Абаскаля есть правильные движения в рамках современного футбола, но пока у него не все получается.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Под его руководством команда занимает пятое место в РПЛ.

Ранее 34-летний испанец уже работал в «Севилье» на нескольких должностях.

Стоит сказать, что накануне севильцы назвали имя нового главного тренера, которым стал Кике Санчес Флорес.