Дмитрий Черышев: «Главным открытием стал «Краснодар»

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился комментарием о результатах «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Главным открытием стал «Краснодар». Клуб пересмотрел свою специфику. Раньше «Краснодар» играл в более открытый футбол и атаковал, а дальше — как получится», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Специалист отметил, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич помог команде наладить игру в обороне.

Напомним, «быки» ушли на зимнюю паузу на первой позиции в турнирной таблице РПЛ, заработав в 18 турах 38 очков. Стоит сказать, что кубанский клуб пропустил меньше всех голов, всего 14.