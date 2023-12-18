Мелёшин: Не могу сказать, останусь ли я в клубе ради «Спартака-2»

Форвард «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос, готов ли он остаться в клубе ради выступления за «Спартак-2».

Ранее сообщалось, что руководство «красно-белых» планирует возродить вторую команду и заявить ее во Вторую лигу уже в следующем сезоне.

«У меня не получилось поиграть за «Спартак-2», поэтому не могу сказать, останусь ли я в клубе ради этого проекта. Пока его нет», — приводит слова молодого футболиста портал «РБ Спорт».

Ранее нападающий признался, что может уйти в аренду для получения игровой практики.

В сезоне-2023/24 на счету 19-летнего Мелёшина восемь выходов на поле в матчах РПЛ и Кубка России, в которых он смог отметиться одним забитым мячом.

Трудовой договор игрока со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мелёшина в 500 тысяч евро.