​У Селюка нет новостей по будущему Конате

Агент Дмитрий Селюк, который работает с нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

«Пока мне нечего сказать о будущем Конате. Всё по-прежнему. Ближе к Новому году будут какие-то новости», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Ранее в «Ахмате» говорили, что Конате, очевидно, хочет поиграть в Европе. При этом предложений по 26-летнему футболисту у грозненского клуба не было.

В сезоне 2023/2024 Мохамед Конате провёл за «Ахмат» 22 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.