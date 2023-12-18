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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой: «Краснодар» удивил»

18 Декабря 2023 • 19:25 Комментировать

Крайний защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о главном явлении нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Краснодар» удивил, поднялись на первую строчку, хорошо играют. Главный конкурент за последние 5 лет? Нет, и раньше команды конкурировали», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах и стал автором двух результативных передач.

«Зенит» ушел на зимний перерыв, не являясь лидером Российской премьер-лиги. После 18 туров подопечные Сергея Семака располагаются на второй позиции, имея в активе 36 очков. На вершине таблицы идет «Краснодар», в копилке которого 38 баллов.

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