Мелёшин рассказал, почему не играет за «Спартак» регулярно

Молодой форвард столичного «Спаратка» Павел Мелёшин поделился своей точкой зрения на то, почему он довольно редко выходит в составе «красно-белых» на поле.

«Не хватает реализации. Если форвард пять матчей подряд не забивает, разумеется, ставить его не будут. К тому же я — молодой игрок. Буду работать и стараться выгрызать место в составе», - говорит игрок Sport24.

Напомним, что Мелёшину всего 19 лет. В этом сезоне он сыграл за «Спартак» в восьми матчах: в трёх в РПЛ и в пяти – в Кубке России.

Ранее сообщалось, что Павел близок к переходу в воронежский «Факел», который расположился на 11 месте турнирной таблицы РПЛ.