​Орлов: «Этот чемпионат России лучше, чем предыдущий»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. По словам Орлова, чемпионат России стал лучше, если сравнивать с прошлым.

«Мне кажется, этот чемпионат лучше, чем предыдущий, потому что все команды делали акцент на окончание встречи. Возможно, это влияние чемпионата мира в Катаре, но посмотрите, сколько раз судьба матчей в РПЛ решилась именно в последние минуты», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Орлов также указал на то, что в первой части сезона РПЛ было мало игр, где кто-то проигрывал с крупным счётом. По словам комментатора, даже аутсайдеры давали бой.

В первой части чемпионата России было проведено восемнадцать туров. Лидером является «Краснодар», который набрал 38 очков. На второй позиции с 36 зачётными баллами располагается «Зенит», который становился чемпионом в каждом из пяти предыдущих сезонов. Тройку замыкает «Динамо», сумевшее набрать 32 очка.