Евсеев согласен поработать в Медиалиге

Бывший российский футболист, а ныне знаменитый тренер Вадим Евсеев заявил, что был бы не против в будущем связать себя с Медиалигой.

«Не против этой культуры, не вижу никаких проблем. Хорошее подспорье для тех, кто рано ввиду травм, возраста заканчивает с футболом», - говорит Евсеев «Матч ТВ». Он добавил, что и сам бы пошёл в Медиалигу, если бы она была тогда, когда будучи футболистом Евсеев заканчивал карьеру.

Напомним, что в этом сезоне Евсеева уволили из клуба РПЛ, «Факела», однако в скором времени Вадим Валентинович возглавил одного из аутсайдеров Мелбет-Первой лиги – краснодарскую «Кубань», которую и возглавляет до сих пор.