​Чалов в Турции интересен не только «Трабзонспору»

В прессе появилась информация о том, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов входит в сферу интересов «Трабзонспора». По информации Metaratings, «Трабзонспор» пока не делал предложения по Чалову, а лишь наводил справки. В то же время отмечается, что 25-летним форвардом в Турции интересуются и другие клубы.

В сезоне 2023/2024 Фёдор Чалов провёл 26 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фёдора Чалова в 12 миллионов евро.

После первой части сезона ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.